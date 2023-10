Beby Tsabina Go Publik Bareng Pacar Baru, Profesi Mentereng Sebagai DPR RI Buat Kaget

Selebriti WowKeren - Kabar bahagia datang dari aktris cantik Beby Tsabina. Usai putus dari Bio One, Beby kini telah menggandeng kekasih baru. Beby bahkan memperkenalkan kekasihnya lewat akun Instagram pribadi hari ini, Jumat (27/10).

Dari foto yang dibagikan Beby, pria tampan itu adalah Rizki Aulia Rahmah Natakusumah. Makin buat kaget lantaran Rizki tercatat sebagai anggota DPR RI termuda periode 2019-2024 dari fraksi Partai Demokrat.

Usut punya usut, rupanya kekasih Beby itu sudah akrab dengan keluarga sang aktris. Kedekatan kekasih Beby dengan keluarganya dibuktikan lewat beberapa Story Instagram yang dibagikan sang aktris. Instagram Hubungan baru Beby dengan sang kekasih langsung disambut heboh oleh para penggemar. Banyak yang senang usai akhirnya Beby mempublikasikan hubungan barunya. Beberapa orang menduga Beby sengaja ingin go publik dengan sang kekasih tepat di hari ulang tahunnya.

Usut punya usut, rupanya kekasih Beby itu sudah akrab dengan keluarga sang aktris. Kedekatan kekasih Beby dengan keluarganya dibuktikan lewat beberapa Story Instagram yang dibagikan sang aktris.

