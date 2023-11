Bea Cukai Tanjung Emas Receives Award for Innovation in Public Service

Bea Cukai Tanjung Emas receives an award for innovation in public service. The award was given by the Minister of State Apparatus Empowerment and Bureaucratic Reform (Pan-RB) in the Top 45 Public Service Innovation category for the year 2023. The innovation is the use of consignment note (CN) for the Ceisa package delivery, which has proven to facilitate the import of packages for Indonesian migrant workers in a fast, humane, and accountable manner.

The Head of Tanjung Emas Customs Office, Galih Elham Setiawan, stated that before this innovation, the import service for packages of Indonesian migrant workers at Tanjung Emas Customs Office used the Special Import Notification Mechanism (PIBK). The PIBK submission was done manually with printed forms for multiple package owners in one consolidation document. According to Galih, this mechanism had many weaknesses and the supervision was not optimal as the inspection was done on every container instead of every package





tempodotco » / 🏆 12. in İD Berita ini telah kami rangkum agar Anda dapat membacanya dengan cepat. Jika Anda tertarik dengan beritanya, Anda dapat membaca teks lengkapnya di sini. Baca lebih lajut:

Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.

Bea Cukai Tanjung Emas Menggelar Kegiatan Customs Visit Customer ke PT Indo AcidatamaJPNN.com : Bea Cukai Tanjung Emas menggelar kegiatan customs visit customer (CVC) ke setiap perusahaan.

Sumber: jpnncom - 🏆 25. / 59 Baca lebih lajut »

Gandeng BP3MI dan PJT, Bea Cukai Tanjung Perak Bahas Mekanisme Barang Kiriman PMIJPNN.com : Bea Cukai Tanjung Perak bersama Badan Pelindung Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Jawa Timur menggelar dialog dengan seluruh Perusahaan Jasa Titipa

Sumber: jpnncom - 🏆 25. / 59 Baca lebih lajut »

Lewat Pemberian Fasilitas Ini, Bea Cukai Tanjung Perak Dukung Kesuksesan MotoGP MandalikaJPNN.com : Bea Cukai Tanjung Perak menunjukkan komitmen dan dukungannya terhadap suksesnya pelaksanaan MotoGP Mandalika 2023 maupun event internasional lainn

Sumber: jpnncom - 🏆 25. / 59 Baca lebih lajut »

Lindungi Masyarakat, Bea Cukai Tanjung Perak Musnahkan Barang Hasil PenindakanJPNN.com : Bea Cukai Tanjung Perak memusnahkan barang-barang ilegal hasil penindakan yang berstatus sebagai barang yang menjadi milik negara (BMMN).

Sumber: jpnncom - 🏆 25. / 59 Baca lebih lajut »

Sosialisasi di Bidang Cukai, Bea Cukai Jelaskan Serba-Serbi KetentuannyaJPNN.com : Bea Cukai di wilayah Jawa Timur melaksanakan fungsi edukasi dan pengawasan lewat beragam kegiatan sosialisasi di bidang cukai.

Sumber: jpnncom - 🏆 25. / 59 Baca lebih lajut »

Bea Cukai Kudus yakin capai target penerimaan cukai Rp39,8 triliunKantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai (KPPBC) Tipe Madya Kudus, Jawa Tengah, yakin bisa mencapai target penerimaan cukai selama 2023 sebesar Rp39,8 ...

Sumber: antaranews - 🏆 6. / 78 Baca lebih lajut »