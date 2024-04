Bea Cukai Encourages MSMEs to Expand International Market

Bea Cukai continues to encourage micro, small, and medium enterprises (MSMEs) to expand their international market through export development and assistance in the region. This is evident in the efforts of Bea Cukai Tanjungpinang and Bea Cukai Banten, who have provided assistance to MSMEs with export potential.

Encep Dudi Ginanjar, the Head of the Public Relations and Outreach Subdirectorate of Bea Cukai, stated that the MSME sector is an important pillar of Indonesia's economy, as it has proven to create employment opportunities and reduce unemployment rates. To explore export potential, Bea Cukai Tanjungpinang conducts activities called 'Blusukan UMKM', which involves visiting and providing direct assistance to MSMEs with export potential

