Bea Cukai Atambua musnahkan sejumlah barang selundupan ke RDTL

Dia menjelaskan sejumlah barang selundupan disita dan dimusnahkan itu adalah barang-barang yang diperoleh sejak September 2022 hingga Juni 2023. Sejumlah barang itu berupa 15 karung, empat tas, satu koper dan dua koli pakaian bekas, 33 botol MMEA Merk Hoka Whisky dan 17 botol MMEA Habuck Bir, serta 25 Karung Lak, tujuh unit HP, 3019 pack Obat, 1094 butir obat serta 192 batang obat-obatan tanpa ijin.

"Sejumlah barang itu berupa 948 boks petasan, dua dus mie instan dan 208 liter BBM jenis Solar dan Pertalite," tambah dia. "Seperti kita ketahui bersama bahwa barang-barang di atas selain membahayakan kesehatan masyarakat juga menekan industri dalam negeri," tegas dia.

