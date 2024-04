Bea Cukai and Baharkam Polri Sign MoU to Enhance Cooperation

Bea Cukai and Baharkam Polri signed a Memorandum of Understanding (MoU) to extend their cooperation agreement. The MoU, signed by the Director General of Customs Askolani and the Chief of Baharkam Polri Komjen Fadil Imran, aims to enhance the security of citizens and the state's finances.

This agreement will be valid for three years.

Berita ini telah kami rangkum agar Anda dapat membacanya dengan cepat. Jika Anda tertarik dengan beritanya, Anda dapat membaca teks lengkapnya di sini. Baca lebih lajut:



jpnncom / 🏆 25. in İD

Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.

Bea Cukai Beri Dukungan Berkelanjutan kepada UMKM Agar Bisa Ekspor Produk TerbaiknyaUntuk mendorong pertumbuhan ekspor nasional, dua kantor pelayanan Bea Cukai, yaitu Bea Cukai Kendari dan Bea Cukai Makassar tak henti mengasistensi para pelaku UMKM berpotensi ekspor hingga dapat merealisasikan ekspor produknya.

Sumber: liputan6dotcom - 🏆 4. / 83 Baca lebih lajut »

Bea Cukai Jatim I Beri Izin Fasilitas Gudang Berikat Produsen Baja Ringan PT BLKPKepala Bidang Fasilitas Kepabeanan dan Cukai Kanwil Bea Cukai Jatim I Syuhadak mengatakan, PT BLKP mendapatkan izin tersebut dari Kantor Wilayah (Kanwil) Bea Cukai Jawa Timur I

Sumber: liputan6dotcom - 🏆 4. / 83 Baca lebih lajut »

Produsen Baja Ringan Ini Resmi Kantongi Izin Fasilitas Gudang Berikat dari Bea CukaiJPNN.com : Kanwil Bea Cukai Jatim I resmi menerbitkan izin fasilitas gudang berikat kepada PT BLKP, produsen baja ringan yang berlokasi di Sidoarjo

Sumber: jpnncom - 🏆 25. / 59 Baca lebih lajut »

Bea Cukai Beri Izin Fasilitas Gudang Berikat Produsen Baja RinganBLKP merupakan perusahaan yang bergerak di bidang manufaktur bahan bangunan, khususnya produk baja ringan berbahan baja lapis.

Sumber: detikfinance - 🏆 18. / 63 Baca lebih lajut »

Bea Cukai Jakarta Beri Izin Perlakuan Tertentu ke Epson IndonesiaKantor Wilayah (Kanwil) Bea Cukai Jakarta memberikan izin perlakuan tertentu kepada PT Indonesia Epson Industry.

Sumber: detikfinance - 🏆 18. / 63 Baca lebih lajut »

Bea Cukai Berikan Izin Perlakuan ke Epson IndonesiaJPNN.com : Kantor Wilayah (Kanwil) Bea Cukai Jakarta memberikan izin perlakuan tertentu ke pada PT Indonesia Epson Industry.

Sumber: jpnncom - 🏆 25. / 59 Baca lebih lajut »