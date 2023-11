Baru Rilis, Rating Drakor Moon In The Day Dibintangi Pyo Ye Jin dan Kim Young Dae Langsung Melesat

BACA JUGA: Comeback! Ini 6 Drakor Kim Young Dae, Terbaru 'Moon in The Day' BACA JUGA: Drakor Moon in the Day, Kim Young Dae dan Pyo Ye Jin Talk Ungkap Scene Favorit Mereka BACA JUGA: Sinopsis 'Moon In The Day', Drakor Terbaru Kim Young Dae dan Pyo Ye Jin Baca Juga

Potongan gambar yang baru dirilis menampilkan pertemuan pertama antara Do Ha dan Han Ri Ta di Dinasti Silla serta reinkarnasi mereka Han Jun Oh dan Kang Young Hwa di masa sekarang. Do Ha adalah seorang jenderal Silla, yang memimpin perang yang menghancurkan Daegaya pada masa Dinasti Silla. Do Ha mengeksekusi keluarga dan kerabat jenderal Gaya saat mencoba menyelamatkan pengungsi Gaya yang tersisa.

Baru rilis, rating Moon In The Day langsung meroket Menurut Nielsen Korea, episode pertama Moon in the Day yang dibintangi Kim Young Dae dan Pyo Ye Jin mengumpulkan rata-rata rating pemirsa nasional sebesar 1,6 persen. Drakor ini mengikuti suksesnya rilis premier drakor A Good Day to Be a Dog.

Industri hiburan Korea Selatan berkembang pesat beberapa tahun terakhir. Korean Wave terus menjamur ke seluruh dunia, termasuk Indonesia. Salah satu pengaruh penting dari Korean Wave adalah melalui Drama Korea atau yang lebih dikenal dengan Drakor.

Bergerak bolak-balik antara masa lalu dan masa kini, seperti dikutip dari Soompi, Kamis (2/11/2023), drama ini memotret kehidupan seorang pria yang waktunya telah berhenti setelah dibunuh kekasihnya dan seorang wanita yang kehilangan ingatan tentang kehidupan masa lalunya.

