Barcelona Vs Real Madrid: Bellngham Paham Apa Itu El Clasico

digelar di Camp Nou, Sabtu (28/10/2023) malam WIB. Laga panas itu akna menjadi El Clasico pertama Bellingham.Pemain yang baru direkrut Madrid musim panas lalu itu sempat dikhawatirkan absen di laga sengit nanti.

Sebab, Bellingham sempat cedera ringan usai bermain di Liga Champions tengah pekan lalu.Ancelotti kemudian mengonfirmasi bahwa sang gelandang siap tampil."Besok dia akan bermain, sebab dia baik-baik saja, sudah pulih. Beban pada ototnya sudah hilan," kata

