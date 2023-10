Barcelona Vs Madrid: Vini Jr Diserang, Florentino Perez Tak Datang, El Clasico Panas

Para pemain beragumen dalam laga persahabatan antara Barcelona vs Real Madrid di AT&T pada 29 Juli 2023. Terkini, Barcelona akan bertanding melawan Real Madrid dalam laga bertajuk El Clasico pada Minggu (28/10/2023). (Photo by Aric Becker / AFP)Barcelona Vs Madrid: Bellingham Membara, Teringat Selebrasi Ronaldo

Beberapa waktu lalu, Miquel Camp, membuat kegaduhan lewat komentar yang ia tuliskan di media sosial X yang sebelumnya bernama Twitter. Camp melancarkan kritik buat aksi pemain andalan Real Madrid, Vinicius Junior, dalam laga Liga Champions melawan Braga tengah pekan silam.

"Ini bukan rasis. Dia layak mendapat tamparan karena menjadi badut. Apa maksud step over yang tak penting dan tak bermakna ini di tengah lapangan," ujar Camp. Camp lantas menghapus statusnya itu. Wakil Presiden Barcelona, Rafa Yuste, lantas coba mencerahkan situasi dengan mengatakan bahwa komentar Camp tidak pantas.Jixie mencari berita yang dekat dengan preferensi dan pilihan Anda. Kumpulan berita tersebut disajikan sebagai berita pilihan yang lebih sesuai dengan minat Anda.Pembangunan Fisik IKN Capai 22,1 Persen, Ini Rinciannya headtopics.com

