Bappebti Usulkan Insentif Fiskal untuk Tarik Minat di Bursa Kelapa Sawit

“Beberapa alternatif kita sampaikan ke Kementerian Keuangan. Misal, apakah akan ada penurunan bea keluar untuk mereka yang melalui bursa, atau alternatif lain terkait dengan PPh Badan. Jadi beberapa alternatif sedang kami bangun,” ujarnya dalam International Palm Oil Conference (IPOC) 2023 ke-19 di Nusa Dua, Bali, Kamis (2/11).

Pemberian insentif secara keseluruhan dinilai bakal memompa pendapatan negara, alih-alih mengurangi pemasukan. Sebab, pemberian insentif itu akan menarik makin banyak pelaku usaha sawit bertransaksi di bursa.Dengan begitu, kata Didid, volume transaksi di bursa kelapa sawit akan meningkat dan pada akhirnya bakal memengaruhi tingkat pendapatan negara. “Ini pada dasarnya secara total tidak akan menurunkan penerimaan negara, tetapi justru naik karena volumenya naik.

Diketahui, pemerintah telah meluncurkan bursa kelapa sawit pada 13 Oktober 2023 dan berjalan efektif pada 20 Oktober 2023. Dalam dua minggu pertama, kata Didid, nilai transaksi bursa kelapa sawit belum terlalu besar dan memuaskan.Namun itu menuruntya lumrah lantaran para pelaku usaha masih melihat perkembangan dan mengukur akuntabilitas pasar kelapa sawit yang telah terbentuk. Indonesia Commodity and Derivatives Exchange (ICDX) ditunjuk sebagai pelaksana bursa kelapa sawit.

Sejauh ini baru 18 perusahaan yang bergabung ke dalam bursa kelapa sawit tersebut. “Ini snagat baru, pertama di Indonesia. jadi ini menjadi tantangan besar bagi kami. Ini sangat tergantung pada keyakinan semua pelaku usaha untuk menggunakan bursa kelapa sawit,” jelas Didid.

Indonesia Berita utama Baca lebih lajut: MEDIAINDONESIA »

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

MEDIAINDONESIA: Hadapi Pemilu 2024, Wapres Ingatkan Netralitas ASN TerjagaBerita Terkini Seputar Opini, Berita Terbaru Indonesia, Berita Hari Ini, Berita Terpopuler, Media Indonesia | Referensi Bangsa

Sumber: mediaindonesia | Baca lebih lajut ⮕

MEDIAINDONESIA: Menko Airlangga: Reforma Agraria Akselerasi Program Pemerataan EkonomiBerita Terkini Seputar Opini, Berita Terbaru Indonesia, Berita Hari Ini, Berita Terpopuler, Media Indonesia | Referensi Bangsa

Sumber: mediaindonesia | Baca lebih lajut ⮕

MEDIAINDONESIA: Pertemuan Bilateral RI dan BelandaBerita Terkini Seputar Opini, Berita Terbaru Indonesia, Berita Hari Ini, Berita Terpopuler, Media Indonesia | Referensi Bangsa

Sumber: mediaindonesia | Baca lebih lajut ⮕

MEDIAINDONESIA: Ekspor Kendaraan Ilegal ke Timor Leste DibongkarBerita Terkini Seputar Opini, Berita Terbaru Indonesia, Berita Hari Ini, Berita Terpopuler, Media Indonesia | Referensi Bangsa

Sumber: mediaindonesia | Baca lebih lajut ⮕

MEDIAINDONESIA: Jadi Kapan Wapres Maruf Amin Kumpulkan 3 CawapresBerita Terkini Seputar Opini, Berita Terbaru Indonesia, Berita Hari Ini, Berita Terpopuler, Media Indonesia | Referensi Bangsa

Sumber: mediaindonesia | Baca lebih lajut ⮕

MEDIAINDONESIA: Harga Cabai Rawit Merah di Sukabumi Naik Lagi jadi Rp80 Ribu per KgBerita Terkini Seputar Opini, Berita Terbaru Indonesia, Berita Hari Ini, Berita Terpopuler, Media Indonesia | Referensi Bangsa

Sumber: mediaindonesia | Baca lebih lajut ⮕