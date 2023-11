Bappebti Minta Sri Mulyani Beri Insentif ke Pelaku Bursa CPO

Bappebti menargetkan jumlah volume mencapai 4 juta ton atau 20% dari produksi yang ditransaksikan, yakni sekitar 20 juta ton. Didid berharap price reference dari bursa CPO bisa terbentuk pada semester I-2024. Menurutnya, pembentukan price reference atau harga acuan ini terbilang cepat.

Bursa CPO baru saja melakukan transaksi perdana dua minggu lalu atau tepatnya pada 20 Oktober 2023. Bursa ini diselenggarakan oleh Indonesia Commodity & Derivatives Exchange (ICDX) Group. Ke depannya, Didid berharap pengusaha CPO kecil bisa ikut masuk ke dalam bursa. Dengan demikian, pelaku CPO kecil ini dapat memiliki harga acuan berdasarkan pasar, bukan yang ditetapkan dari pembeli.

Indonesia Berita utama Baca lebih lajut: CNBCINDONESIA »

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

ANTARANEWS: Bappebti upayakan peningkatan transaksi di Bursa CPOBadan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) mengupayakan peningkatan transaksi di Bursa Crude Palm Oil (CPO) yang telah diluncurkan pada Jumat ...

Sumber: antaranews | Baca lebih lajut ⮕

DETIKFINANCE: Dituding Lamban Tangani Aduan Investasi Berjangka, Ini Tanggapan BappebtiBappebti membantah bila lembaganya lamban dalam menanggapi aduan masyarakat terkait kerugian dalam investasi perdagangan berjangka komoditi (PBK).

Sumber: detikfinance | Baca lebih lajut ⮕

ANTARANEWS: Didid Noordiatmoko tak lagi jabat Kepala BappebtiDidid Noordiatmoko melaporkan bahwa dia tidak lagi menjabat sebagai Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) per 1 November 2023 dan ...

Sumber: antaranews | Baca lebih lajut ⮕

ANTARANEWS: Bappebti pastikan tindak lanjuti laporan kerugian nasabahANTARA - Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) memastikan untuk menindaklanjuti laporan yang diterima Ombudsman Republik Indonesia terkait ...

Sumber: antaranews | Baca lebih lajut ⮕

CNBCINDONESIA: Kepala Bappebti Didid Noordiatmoko Pensiun, Pilih Jadi DosenMasa jabatan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) Didid Noordiatmoko telah berakhir pada 31 Oktober 2023 kemarin.

Sumber: cnbcindonesia | Baca lebih lajut ⮕

DETIKFINANCE: Berhenti dari Kepala Bappebti, Didid Noordiatmoko Pilih jadi DosenDidid Noordiatmoko memutuskan berhenti dari Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) per 1 November 2023.

Sumber: detikfinance | Baca lebih lajut ⮕