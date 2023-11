Bapanas: Jaga produktivitas daerah sentra pangan

"Dalam upaya membangun ekosistem pangan, maka daerah-daerah sentra produksi harus dijaga produktivitasnya," kata Arief di Semarang, Kamis.Oleh karena itu, lanjut dia, perlu segera dipersiapkan, mulai dari benih, pupuk, hingga irigasi.Perum Bulog, pada tahun ini memperoleh penugasan penyediaan 2 juta ton beras untuk mengamankan stok nasional.

Jumlah tersebut masih dirambah lagi 1,5 juta ton, sehingga total penugasan untuk Bulog mencapai 3,5 juta ton. Sementara itu, Pj Gubernur Jawa Tengah Nana Sudjana berkomitmen untuk terus melakukan langkah-langkah menjaga ketahanan pangan.

"November ini sudah mulai hujan, sehingga bisa mulai bercocok tanam agar ketahanan pangan semakin baik," katanya.

