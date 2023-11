Banyak Pengusaha di TPN Ganjar-Mahfud, Arsjad Rasjid Beri Penjelasan

Terutama, bilang dia, soal lapangan pekerjaan serta menjaga stabilitas harga-harga akan menjadi senjata TPN untuk memikat hati masyarakat dalam pemilihan presiden (Pilpres) 2024. "Kemudian mengenai bagaimana pendapatan, kenaikan pendapatan tentu saja itu harus dibawa dengan produktivitas kan, kita ingin memastikan Indonesia Unggul supaya Indonesia bisa menjadi negara maju," ujar Arsjad dalam konferensi pers di Gedung High End yang dikutip Kamis (2/11/2023).

Kekinian, Ketua Umum Kadin Indonesia itu mengumumkan struktur baru dalam TPN Ganjar-Mahfud. Setidaknya ada tiga pengusaha muda yang masuk jajaran struktural, yaitu Dharmadi Suardika, Bagas Adhadirga, dan Regi Wahyu.Selain Janji Manis Sektor Ekonomi, Capres-Cawapres Diminta Juga Pikirkan Isu Polusi Udara

"Hari ini saya mengumumkan orang yang selama ini bekerja siang malam yang bertugas untuk memastikan para pemimpin TPN dapat bekerja dan mengambil keputusan yang tepat untuk memenangkan Ganjar-Mahfud," kata Arsjad.

Struktural TPN yang baru akan mendulang strategi dari sisi lapangan pekerjaan, terlebih pada pemanfaatan Sumber Daya Manusia (SDM) dalam negeri. Caranya lewat pendidikan vokasi yang memberi pelajaran skill.

"Itu makanya di dalam visi-misi dijelaskan supaya kita memastikan vokasi dan lainnya, salah satunya wajib belajar 12 tahun. Nah satu lagi masalah guru, kita memberikan kompensasi pada guru yang lebih baik," jelas dia.

Bos Indika Group ini menambahkan, semua program-program yang akan dikeluarkan TPN Ganjar-Mahfud adalah suatu investasi, di mana keuntungannya akan bisa dirasakan sekarang hingga masa depan.

Indonesia Berita utama Baca lebih lajut: SUARADOTCOM »

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

ANTARANEWS: Arsjad Rasjid tepis isu Sri Mulyani masuk TPN Ganjar-MahfudKetua Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, Arsjad Rasjid menepis isu bahwa Menteri Keuangan RI Sri Mulyani akan bergabung ke dalam tim pemenangan ...

Sumber: antaranews | Baca lebih lajut ⮕

TVONENEWS: Arsjad Rasjid Komentari Rumor Sri Mulyani Masuk TPN Ganjar-MahfudBerita Arsjad Rasjid Komentari Rumor Sri Mulyani Masuk TPN Ganjar-Mahfud terbaru hari ini 2023-11-01 18:56:35 dari sumber yang terpercaya

Sumber: tvOneNews | Baca lebih lajut ⮕

ANTARANEWS: Arsjad: Eks Kabais hingga purnawirawan TNI masuk TPN Ganjar-MahfudMantan Kepala Badan Intelijen Strategis (BAIS) TNI Letjen TNI (Purn) Joni Supriyanto, Laksamana Madya TNI (Purn) Desi Albert Mamahit, dan Marsekal Madya TNI ...

Sumber: antaranews | Baca lebih lajut ⮕

VIVACOID: Arsjad Rasjid Bantah Isu Sri Mulyani Gabung TPN Ganjar-MahfudKetua Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, Arsjad Rasjid membantah isu yang menyebut Menteri Keuangan RI Sri Mulyani masuk TPN Ganjar-Mahfud

Sumber: VIVAcoid | Baca lebih lajut ⮕

KOMPASTV: Isu Sri Mulyani Gabung TPN Ganjar-Mahfud, Ini Kata Arsjad RasjidKetua Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, Asjad Rasyid menjawab isu Menteri Keuangan Sri Mulyani akan bergabung dengan TPN Ganjar-Mahfud.

Sumber: KompasTV | Baca lebih lajut ⮕

TRIBUNNEWS: Arsjad Rasjid Respons Isu Sri Mulyani Gabung TPN Ganjar-MahfudKetua Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo dan Mahfud MD, Arsjad Rasjid mengatakan kabar Sri Mulyani bergabung dalam timnya masih sebatas isu.

Sumber: tribunnews | Baca lebih lajut ⮕