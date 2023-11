Banyak Mobil Ban Bocor di Jalan Tol Layang MBZ, Ternyata Ada Besi yang Menancap

Untuk memastikan kembali tidak ada material yang berpotensi membahayakan pengguna jalan di Jalan Layang MBZ, petugas kembali melakukan pemeriksaandan permukaan jalan dari KM 10 - KM 48 baik pada jalur menuju Cikampek maupun arah sebaliknya.

Saat ini PT JJC juga tengah memproses klaim ganti rugi pengguna jalan yang mengalami kempesnya ban akibat kejadian ini sesuai dengan prosedur yang berlaku. "Kami terus melakukan inspeksi expansion joint maupun permukaan jalan tol secara rutin, melakukan perbaikan pada perkerasan jalan, pembersihan jalan tol seperti melakukan penyapuan debu dan pasir di lajur maupun di, serta pembersihan saluran drainase untuk mencegah terjadinya genangan air," pungkas Hendri.

Indonesia Berita utama Baca lebih lajut: SUARADOTCOM »

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

MERDEKADOTCOM: Jembatan Penghubung Tol Jogja-Solo dan Tol Trans-Jawa DipasangLokasi tersebut nantinya menjadi jembatan pertama penghubung Jalan Tol Jogja-Solo dan Jalan Tol Trans-Jawa.

Sumber: merdekadotcom | Baca lebih lajut ⮕

TVONENEWS: Korupsi Tol MBZ, Kejagung Periksa 8 Saksi Salah Satunya PNS BPKBerita Korupsi Tol MBZ, Kejagung Periksa 8 Saksi Salah Satunya PNS BPK terbaru hari ini 2023-10-31 20:57:31 dari sumber yang terpercaya

Sumber: tvOneNews | Baca lebih lajut ⮕

MEDIAINDONESIA: Kejagung Periksa Delapan Saksi Baru terkait Korupsi Tol MBZBerita Terkini Seputar Opini, Berita Terbaru Indonesia, Berita Hari Ini, Berita Terpopuler, Media Indonesia | Referensi Bangsa

Sumber: mediaindonesia | Baca lebih lajut ⮕

DETIKFINANCE: Foto-foto Terkini Rehabilitasi Jalan Layang CibodasKementerian PUPR merehabilitasi jalan layang Cibodas sepanjang 380 meter yang ditargetkan rampung pada Juni 2024.

Sumber: detikfinance | Baca lebih lajut ⮕

SUARADOTCOM: Terbang ke IKN, Jokowi Bakal Groundbreaking Bandara hingga Cek Jalan Tol PenghubungJokowi akan mengunjungi Ibu Kota Nusantara (IKN) guna meninjau proses pembangunan.

Sumber: suaradotcom | Baca lebih lajut ⮕

ANTARANEWS: Jokowi sebut progres jalan tol menuju IKN capai 55 persenPresiden RI Joko Widodo menyebutkan progres pembangunan jalan tol untuk mendukung akses menuju Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara mencapai 55 ...

Sumber: antaranews | Baca lebih lajut ⮕