Bank Sampah Sungai Cisadane: Mempertahankan Kehidupan dengan Membersihkan Sungai

Bagi Ade Yunus (39) menjaga Sungai Cisadane adalah sebuah keharusan. Berbagai daya dan upaya dilakukan agar air di Cisadane tetap mengalir dan kembali menjadi pusat peradaban. Karena dengan menjaga sungai berarti mempertahankan kehidupan. Ade bercerita, sebelum tahun 2012, kondisi Sungai Cisadane sangat memprihatinkan. Penuh dengan sampah. ”Jangankan manusia, lalat saja mungkin takut mendekati sungai,” katanya, Kamis (9/11/2023).

Karena itu, sejak 2012, Ade bersama sejumlah aktivis membentuk Bank Sampah Sungai Cisadane (Banksasuci). Awalnya, pembentukan organisasi ini hanya untuk membersihkan sungai sepanjang 126 kilometer ini dari sampah. Saat itu, warga yang tinggal di bantaran sungai masih menjadikan Cisadane sebagai tong sampah besar. Bahkan, berdasarkan pemeriksaan lapangan, setidaknya ada 18 tempat pembuangan sampah ilegal yang ada di sepanjang Sungai Cisadan

