Bank Mandiri Receives 'Marketing Company of the Year' Award

Bank Mandiri received the 'Marketing Company of the Year' award from the Asia Marketing Federation (AMF) at the Asia Marketing Excellence Awards 2023 held in Bangkok, Thailand on Thursday (16/11) night. Eka Fitria, Director of Treasury & International Banking at Bank Mandiri, explained that this award is proof of Bank Mandiri's commitment to actively innovate and transform to meet the needs of customers' transactions.

'We are proud and grateful for this award, which is the result of the hard work and collaboration of all Mandirians who continue to strive to improve the quality of service to customers,' said Eka in his statement on Saturday (18/11/2023). Eka explained that in marketing strategy, Bank Mandiri focuses on the potential and opportunities that occur in the market, including monitoring market challenges and digital technology developments. As is known, We Are Social reported that the number of internet users in Indonesia has reached 213 million people as of January 2023





