Bank Mandiri Monitor Dampak Pelemahan Rupiah ke Debitur dengan Pinjaman Valuta Asing

dalam beberapa waktu terakhir mengalami pelemahan terhadap dolar AS. Bahkan kini rupiah sudah menembus angka Rp 15.915 per dolar AS atau mendekati Rp 16.000.

Darmawan melanjutkan, dampak pelemahan rupiah terhadap dolar AS ke ekonomi Indonesia diperkirakan sangat terbatas. Hal itu didukung dengan fundamental Indonesia yang masih sangat baik. PT Bukit Asam Tbk (PTBA) mencetak laba bersih sebesar Rp 3,8 triliun pada kuartal III-2023. Hal itu didorong oleh kinerja operasional perseroan.

Tenaga Ahli Utama KSP, Ali Mochtar Ngabalin merespons pernyataan yang disampaikan Hasto Kristiyanto mengenai Presiden Jokowi dan keluarga meninggalkan PDIP. Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) mengundang tiga bakal calon presiden (capres) yakni Anies Baswedan, Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto makan siang bersama. headtopics.com

Penyebaran cacar monyet dapat terjadi melalui berbagai cara, termasuk melalui kontak langsung dengan hewan yang terinfeksi, kontak dengan benda-benda terkontaminasi lain.

Indonesia Berita utama Baca lebih lajut: VIVAcoid »

Cetak Rekor! Aset Bank Mandiri Tembus Rp 2.000 TBank Mandiri mencetak rekor sebagai bank pertama di Indonesia dengan aset Rp 2.000 triliun. Baca lebih lajut ⮕

Bank Mandiri Cetak Laba Rp 39,1 T, Tumbuh 27,4%Laba Bank Mandiri ditopang oleh laju pertumbuhan aset seiring dengan kenaikan portofolio kredit. Baca lebih lajut ⮕

Laba Bersih Bank Mandiri Naik 27,4 Persen di Kuartal III 2023, Ini PenopangnyaPT Bank Mandiri Tbk (BMRI) meraup laba bersih Rp39,1 triliiun sepanjang kuartal III 2023. Baca lebih lajut ⮕

Bank Mandiri Kantongi Laba Bersih Rp 39,1 Triliun hingga Kuartal III 2023Bank Mandiri juga berhasil menorehkan rekor sebagai bank pertama di Indonesia dengan total aset konsolidasi yang menembus Rp 2.007 triliun per September 2023 atau tumbuh 9,11 persen hingga kuartal III 2023. Baca lebih lajut ⮕

Jawab Kebutuhan Nasabah, Bank Mandiri Hadirkan Fitur Livin’ Sukha Sebagai Ultimate Lifestyle DestinationBank Mandiri selalu terdepan berinovasi dan memahami berbagai macam kebutuhan masyarakat, terutama gaya hidup urban. Baca lebih lajut ⮕

Video: Tumbuh 27,4%, Bank Mandiri Cetak Laba Rp39,1 TriliunBank Mandiri Cetak Laba Rp39,1 T, Tumbuh 27,4% Baca lebih lajut ⮕