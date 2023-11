Bank Digital BNI, Hibank Cetak Kenaikan Laba Hingga 103,95 Persen

Margin bunga bersih (net interest margin/NIM) juga mengalami kenaikan sebesar 151 basis poin (bps) ke level 4,58%, dibandingkan dengan sebelumnya hanya 3,07%.Tidak hanya pendapatan bunga, bank juga mencatatkan peningkatan pendapatan berbasis komisi (fee based income) sebesar 38,6%, menjadi Rp3,65 miliar pada kuartal III/2023 dari Rp2,63 miliar pada kuartal III/2022.

Dalam hal rasio profitabilitas, Hibank mencatatkan perbaikan pada rasio imbal balik ekuitas (return on equity/ROE) yang naik sebesar 99 basis poin (bps) menjadi 3,75% dari sebelumnya 2,76%. Sementara rasio imbal balik aset (return on asset/ROA) Hibank juga naik sebesar 72 bps menjadi 1,69% dari 0,97%.

Dari segi efisiensi, Hibank berhasil menurunkan rasio penyusutan beban operasional terhadap pendapatan operasional (BOPO) hingga 732 bps menjadi 75,33% dari sebelumnya 82,65%. Semakin rendah BOPO menunjukkan semakin efisiennya operasional perbankan.

Selanjutnya, dalam hal intermediasi, Hibank berhasil menyalurkan kredit total sebesar Rp5,44 triliun per September 2023, meningkat 87,07% jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya, yaitu Rp2,91 triliun.

Dampak dari pertumbuhan kredit ini, aset bank juga terkerek naik sebesar 22,59% tahun demi tahun, mencapai Rp14,29 triliun dari Rp11,65 triliun. Seiring dengan pertumbuhan kredit, Hibank juga mengalami perbaikan pada rasio kredit bermasalah, dengan (nonperforming loan/NPL) gross yang turun 183 bps dari 1,71% menjadi 3,54% dan NPL net yang turut menyusut 101 bps menjadi 0,51% dari 1,52%.

