Bangun Gedung BI di IKN, Jokowi: Dapat Tingkatkan Kepercayaan Investor

Tinjau Proyek IKN Nusantara, Andi Gani Pastikan Pembangunan Berjalan Sesuai TargetJokowi Pimpin Ground Breaking Proyek Pakuwon Nusantara di IKN, Nilainya RP 5 TriliunBerbagai Tantangan Bangun Infrastruktur Transportasi di IKN…

CNBCINDONESIA: Konglomerat RI Ini Bangun RS di IKN, Jokowi Bilang BeginiSiapa konglomerat Indonesia yang membangun rumah sakit di IKN? Ini dia jawabannya.

ANTARANEWS: Jokowi minta mendahulukan investor dalam negeri untuk bangun IKNPresiden RI Joko Widodo (Jokowi) meminta Otorita Ibu Kota Negara (OIKN) Nusantara dapat mendahulukan investor dalam negeri untuk pembangunan sejumlah ...

TRIBUNNEWS: Jokowi Berada di IKN Selama 3 Hari, Agendanya Groundbreaking Bandara VVIP, RS hingga Gedung BPJSSejumlah proyek akan di-groundbreaking seperti Bandara VVIP, rumah sakit, mal yang terintegrasi dengan hotel dan apartemen.

LIPUTAN6DOTCOM: Jokowi Bangun Bandara IKN, Badan Bank Tanah Pastikan Lahan TersediaPresiden Joko Widodo (Jokowi), meresmikan dimulainya pembangunan Bandar Udara Ibu Kota Nusantara di Penajam Paser Utara (PPU). Pembangunan Bandara ini berada di Hak Pengelolaan (HPL) Badan Bank Tanah.

LIPUTAN6DOTCOM: Pakuwon Jati Bangun Hotel Mal di IKN, Jokowi Minta Investor Lain Jangan TelatPresiden Joko Widodo (Jokowi) meminta investor tidak terlambat dalam menanamkan investasinya. Mengingat, ada akses di Ibu Kota Nusantara (IKN) yang akan rampung dalam waktu dekat.

JAWAPOS: Jokowi Minta Dahulukan Investor Dalam Negeri untuk Bangun IKNPresiden Jokowi minta OIKN Nusantara dahulu investor dalam negeri untuk pembangunan sejumlah fasilitas dan infrastruktur di KIPP IKN

