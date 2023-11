Bandara Soekarno-Hatta layani kedatangan Timnas Piala Dunia U-17

Jakarta (ANTARA) - PT Angkasa Pura II (Persero) mendukung penyelenggaraan Piala Dunia U-17 di Indonesia dengan melayani kedatangan para peserta di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. President Director PT Angkasa Pura II Muhammad Awaluddin mengatakan seluruh pemangku kepentingan bandara berkolaborasi untuk memastikan pelayanan dan keamanan di Bandara Soekarno-Hatta dalam menyambut timnas negara-negara peserta Piala Dunia U-17.stakeholder

untuk memastikan kelancaran kedatangan dan proses transit sesuai peraturan yang berlaku, sehingga timnas-timnas peserta dapat dengan baik mempersiapkan diri untuk mengikuti Piala Dunia U-17 di Indonesia," ujar Awaluddin di Indonesia, Kamis.Awaluddin menyampaikan, Bandara Soekarno-Hatta yang merupakan bandara terbesar di Indonesia, dijadwalkan menyambut kedatangan sedikitnya 20 timnas hingga 8 November 2023. Adapun total timnas peserta pada Piala Dunia U-17 adalah 24 timnas.

AP II dan seluruh pemangku kepentingan antara lain PSSI, Imigrasi, Bea dan Cukai, Karantina, TNI dan Polri,, maskapai, serta pihak lainnya ingin memastikan para atlet dan official peserta Piala Dunia U-17, termasuk perangkat pertandingan dan perwakilan FIFA mendapat penyambutan yang baik dengan keamanan terjamin setibanya di Bandara Soekarno-Hatta.

Sementara itu, Executive General Manager Bandara Soekarno-Hatta Dwi Ananda Wicaksana mengatakan, terkait aspek pelayanan Bandara Soekarno-Hatta menyiapkanuntuk memberikan asistensi kepada para atlet dan official peserta Piala Dunia U-17 di terminal kedatangan.

