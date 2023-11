Balikpapan Bakal Jadi Kota Lengkap Akhir 2023, Ini Keuntungannya

"Kalau sudah Kota Lengkap berarti seluruh tanah di Balikpapan ini sudah terdaftar. Kalau sudah terdaftar, aman sudah tidak ada mafia tanah bermain di sini," ujar Hadi.Jika demikian, maka akan meningkatkan taraf perekonomian masyarakat Balikpapan.

"Tentunya, kalau sudah Kota Lengkap akan ada investor datang yang akan meningkatkan perekonomian warga," ucap Hadi.https://t.me/kompascomupdateJixie mencari berita yang dekat dengan preferensi dan pilihan Anda. Kumpulan berita tersebut disajikan sebagai berita pilihan yang lebih sesuai dengan minat Anda.

Indonesia Berita utama Baca lebih lajut: KOMPASCOM »

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

ANTARANEWS: Menteri ATR targetkan Balikpapan menjadi Kota Lengkap akhir 2023Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Hadi Tjahjanto menargetkan Balikpapan di Provinsi Kalimantan Timur menjadi Kota ...

Sumber: antaranews | Baca lebih lajut ⮕

TRIBUNNEWS: PTSL Sentuh 96 Persen, Menteri Hadi Targetkan Balikpapan Sandang Kota Lengkap Akhir 2023program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) secara langsung dari pintu ke pintu di Kelurahan Manggar, Balikpapan Timur, Kota Balikpapan.

Sumber: tribunnews | Baca lebih lajut ⮕

JPNNCOM: PTSL Hampir Tuntas, Menteri Hadi Targetkan Balikpapan Jadi Kota Lengkap sebelum 2024JPNN.com : Sertifikat diserahkan secara langsung oleh Menteri ATR/Kepala BPN kepada 10 penerima perwakilan masyarakat Kota Balikpapan

Sumber: jpnncom | Baca lebih lajut ⮕

DETIKCOM: Top! Balikpapan Bakal Jadi Kota Lengkap pada Akhir 2023Kota Balikpapan, Kalimantan Timur akan ditetapkan sebagai Kota Lengkap pada akhir 2023. Hal ini karena bidang tanah di Balikpapan hampir sepenuhnya terdaftar.

Sumber: detikcom | Baca lebih lajut ⮕

JAWAPOS: Prihatin dengan Kondisi Bangsa, Said: Ganjar-Mahfud Bakal Gelar Bakal Sholawatan di Gelora Joko Samudro GresikPara kiai dan santri, bersama-sama memohon kepada Yang Maha Kuasa agar bangsa dan negara diberikan keselamatan, pemilunya jujur dan adil.

Sumber: jawapos | Baca lebih lajut ⮕

TRIBUNNEWS: Ma'ruf Amin Bakal Makan Siang dengan Tiga Bakal Calon Wakil Presiden, Senin 6 November MendatangWakil Presiden (Wapres) K.H. Ma’ruf Amin akan bertemu dengan tiga bakal calon wakil presiden (Bacawapres) peserta Pilpres 2024 pada Senin, 6 November

Sumber: tribunnews | Baca lebih lajut ⮕