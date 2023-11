Baliho Capres Cawapres di Bali Dicopot saat Jokowi Kunker, Begini Respons Bawaslu

Dijelaskan Gede, setelah menetapkan pasangan capres dan cawapres pada 23 November, selanjutnya KPU akan memproses terkait zona pemasangan, ukuran peraga dan konten alat peraga. Pun, pada 28 Nopember 2023 dimulainya masa kampanye sehingga baliho dan atribut lainnya itu baru bisa disebut sebagai alat peraga kampanye (APK).Lebih lanjut, dia menjelaskan jika ditemukan pelanggaran maka KPU yang nanti punya rekomendasi kepada aparat Satpol PP untuk melakukan penertiban.

Kata dia, saat ini kewenangan Bawaslu hanya mendata pemasangan APS."Dan jika diperlukan oleh pihak yang berwenang, kami siap memberikan data tersebut," katanya. Namun, dari Pemprov Bali memberikan penjelasan bahwa pencopotan semua atribut parpol termasuk baliho itu hanya sementara selama Jokowi kunker. Selain itu, tujuannya juga untuk menjaga netralitas aparat. Pun, menurut Pemprov Bali, usai kunker Jokowi selesai, baliho itu sudah kembali terpasang.

Lembaga survei ARCI menyatakan sebanyak 33,7 persen pemilih PDIP di Jawa Timur akan memilih pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka pada Pemilu Presiden 2024. Artis cantik Celine Evangelista, disebut dalam persidangan oleh terdakwa korupsi tambang di Konawe Utara turut menerima uang sebesar Rp 500 juta.

Fitria Almuniroh Hafidloh Diyanah (23), tewas dalam kondisi hamil, dibunuh mertuanya sendiri, Khoiri (53), di Purwodadi, Kabupaten Pasuruan. Ibu korban tuntut keadadilan.

