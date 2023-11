Bali United butuh satu pemain tambahan perkuat tim di Liga 1 Indonesia

Pelatih asal Brazil itu mengaku sudah melakukan pembicaraan dengan manajemen termasuk terkait tambahan pemain yang akan menambah kekuatan tim sehingga memberi amunisi untuk memperbaiki kinerja di putaran kedua Liga 1 Indonesia.

Salah satunya, lanjut dia, Gede Sunu atau kerap dipanggil Indra yang telah menjalani debut pada laga perdana AFC Cup 2023/2024 di Filipina. Ia menambahkan apabila diperlukan, tim kemungkinan besar dapat mempromosikan satu pemain lagi dari Bali United Youth ke jajaran pemain senior.

Sesuai regulasi kompetisi, bursa transfer paruh musim mulai dibuka pada 1 November dan akan ditutup pada 28 November.Meski begitu, ia memahami pemberian kontrak baru untuk bergabung dengan tim asuhannya tidak mudah mengingat dilakukan pada pertengahan musim kompetisi.

