Baim Wong Mengaku Mengalami Penipuan, Begini Kronologinya

"Minggu kemarin saya menerima WhatsApp dari nomor yang tidak saya kenal. Si pengirim mengaku sebagai kurir paket dan kirim foto paket berupa file. Kebetulan saya juga sedang memesan barang via online," ungkap Baim Wong melalui akun miliknya di Instagram, Kamis (2/11).

Baca Juga:Suami Paula Verhoeven itu awalnya sudah curiga dengan foto yang dikirim karena berupa file."Anehnya yang muncul adalah tampilan loading beberapa saat," jelasnya. Baca Juga:Baim Wong terkejut setelah mendapat notifikasi transfer antar bank pada handphone miliknya.

