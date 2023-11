Bagaimana Operasional TransJakarta saat Terminal Blok M Dirombak?

"Halte tidak akan tutup saat revitalisasi. Sistem pelayanannya saja yang berubah, saya dengar dari pimpinan, kemungkinan akan ada empat jalur saja (dibuka). Cuma, trayeknya tetap," ucap Joni kepadaIa menjelaskan, tidak semua jalur bus TransJakarta ditutup saat Terminal Blok M direvitalisasi. Hanya saja, sejumlah pintu masuk dan keluar akan ditutup saat proses revitalisasi.

Mitigasi lainnya, Joni mengatakan Terminal Blok M yang terletak di kawasan Blok M berbentuk melingkar, sehingga dimungkinkan naik-turun penumpang di jalan seperti Jalan Melawai Raya, Jalan Panglima Polim, dan Jalan Sultan Hassanuddin.

"Kawasan ini, kan, bentuknya melingkar. Semisal ada pembangunan, bus bisa diarahkan ke titik-titik tertentu di Melawai, Panglima Polim, dan sebagainya. Kemudian pintu keluar Blok M yang di depan Gedung Gojek ini juga bisa jadi bus stop darurat untuk melayani," jelasnya.

Selama setahun menjabat sebagai Kasatpel Terminal Bus Blok M, Joni mengatakan pihaknya setidaknya sudah 10 kali merapatkan mitigasi arus bus TransJakarta saat nantinya terminal direvitalisasi. Ia mengatakan, wacana penutupan Terminal Blok M sempat mengemuka. Namun, menurutnya hal itu tidak memungkinkan berdasarkan situasi di lapangan.

Sejumlah mahasiswa menunggu kedatangan bus di Terminal Blok M, Jakarta, Rabu (1/11/2023). Pemprov DKI Jakarta berencana merevitalisasi Terminal Blok M menjadi kawasan transit oriented development (TOD) yang modern pada tahun 2024. ANTARA FOTO/ Ahmad Muzdaffar Fauzan Foto: ANTARA FOTO/AHMAD MUZDAFFAR FAUZAN

