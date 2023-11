Badan Pengelola Keuangan Haji Buka Kesempatan Baru, Simak Berita Selengkapnya

Kementerian Luar Negeri Filipina menuduh China menyusup ke perairannya, Kamis (2/11/2023). Tudingan ini setelah insiden yang melibatkan kendaraan militer kedua negara di perairan dangkal sengketa di Laut China Selatan awal pekan ini.

Kemarau panjang yang terjadi saat ini membuat ribuan warga Banyuwangi mengikuti salat Istisqa serentak di berbagai titik pada Kamis siang agar diberikan hujan. Calon Presiden Anies Baswedan sambangi Museum Rumah Kelahiran Bung Hatta di Bukittinggi, Kamis (2/11/2023). Anies Baswedan tiba sekitar pukul 08.30 WIB bersama

Kekuatan militer Houthi Yaman yang serukan perang terhadap israel ternyata punya rudal jarak jauh buatan sendiri, dan pernah dipamerkan pada September 2022 lalu

