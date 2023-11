BABYMONSTER, Girl Grup Baru YG Entertainment, Rilis Teaser Video Musik 'Batter Up'

Girl grup baru YG Entertainment, BABYMONSTER akan debut pada 27 November mendatang. Mereka merilis teaser video musik lagu debut mereka yang berjudul 'Batter Up'. Teaser ini dibuka dengan teriakan 'Attention!' dari para member dan masing-masing member ditampilkan secara bergantian dengan iringan musik hip hop. Lirik 'Batter Up' ditulis oleh YG, Choi Hyun Suk TREASURE, Yang Hyun Suk, dan Lee Chanhyuk AKMU (Akdong Musician).





wow_keren » / 🏆 5. in İD Berita ini telah kami rangkum agar Anda dapat membacanya dengan cepat. Jika Anda tertarik dengan beritanya, Anda dapat membaca teks lengkapnya di sini. Baca lebih lajut:

Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.

BABYMONSTER Rilis Poster Single Debut 'Batter Up'Teaser poster untuk single debut 'BABYMONSTER' yang berjudul 'Batter Up' dirilis YG Entertainment pada Senin (20/11). Diumumkan pula bahwa lagu tersebut akan dirilis pada tengah malam.

Sumber: wow_keren - 🏆 5. / 80 Baca lebih lajut »

Asa Member BABYMONSTER Ternyata Ikut Ciptakan Lagu 'Batter Up'Setelah hampir gagal masuk di line-up debut BABYMONSTER, Asa menunjukkan kemampuannya yang luar biasa. Ia terungkap mempunyai andil dalam penciptaan lagu 'Better Up'.

Sumber: wow_keren - 🏆 5. / 80 Baca lebih lajut »

YG Entertainment Announces Debut Date for BABYMONSTERYG Entertainment akhirnya mengumumkan tanggal debut resmi BABYMONSTER pada hari Jumat (10/11). Agensi musik itu juga menambahkan bahwa MV debut girl grup tersebut digarap dalam hitungan hari saja.

Sumber: wow_keren - 🏆 5. / 80 Baca lebih lajut »

Babymonster Bakal Debut 27 November 2023, Diumumkan YG Entertainment di Hari PahlawanYG Entertainment menyatakan sedang mempercepat proses pengerjaan video musik Babymonster yang akan segera debut.

Sumber: liputan6dotcom - 🏆 4. / 83 Baca lebih lajut »

YG Entertainment Confirms Ahyeon Will Remain a Member of BABYMONSTERYG Entertainment has confirmed that Ahyeon will remain a member of BABYMONSTER. The idol, born in 2007, did not participate in the group's debut due to health reasons.

Sumber: wow_keren - 🏆 5. / 80 Baca lebih lajut »

Ahyeon Dikabarkan Gabung Agensi Lain Usai Debut dengan BABYMONSTER TertundaAhyeon dirumorkan kalau ia telah pindah ke agensi yang lain. Berbeda dari penjelasan YG Entertainment sebelumnya, sang idol juga dikatakan tidak akan bergabung ke BABYMONSTER.

Sumber: wow_keren - 🏆 5. / 80 Baca lebih lajut »