BABYMONSTER Debut dengan Single 'Batter Up', Lagu Ditulis oleh Choi Hyun Suk, Yang Hyun Suk, dan Lainnya

Musik BABYMONSTER Grup Baru YG Selain Choi Hyun Suk, Yang Hyun Suk juga ikut menggarap lagu debut BABYMONSTER. Dengan citra buruknya, keterlibatan pendiri YG itu mungkin dianggap kontroversial oleh sebagian orang. WowKeren - BABYMONSTER akan debut dengan single bertajuk"Batter Up" pada 27 November. Baru-baru ini, YG Entertainment mengungkapkan nama-nama besar yang ikut berpartisipasi dalam menggarap lagu tersebut, termasuk Choi Hyun Suk TREASURE dan Yang Hyun Suk, pendiri agensi tersebut.

Dalam poster yang dirilis YG Entertainment baru-baru ini, terungkap bahwa lirik"Batter Up" ditulis oleh YG, Choi Hyun Suk, Yang Hyun Suk dan Lee Chanhyuk AKMU (Akdong Musician). Selain mereka, beberapa produser juga ikut dikreditkan. Menariknya, member BABYMONSTER, Asa juga ikut berpartisipasi dalam penulisan lagu dan lirik"Batter Up." Hal ini semakin meningkatkan antisipasi penggemar akan debut girl grup beranggotakan 7 orang tersebu





