BABYMONSTER dan ILLIT Memberikan Tanggapan Menarik Mengenai Perbandingan Mereka

Musik BABYMONSTER diminta untuk mengomentari girl grup generasi kelima lainnya, ILLIT . Ahyeon dan Rora mewakili grup menyampaikan pendapat mereka yang tak terduga. WowKeren - BABYMONSTER dan ILLIT sama-sama girl grup generasi kelima . Dalam wawancara terbaru, BABYMONSTER sempat dimintai tanggapan soal mereka yang dibandingkan dengan ILLIT . Ditanya seperti itu, Ahyeon dan Rora mewakili grup untuk menjawab pertanyaan tersebut.

Meski masih rookie, siapa sangka Ahyeon dan Rora mampu memberikan jawaban telak atas pertanyaan pancingan para jurnalis. "Saya pikir lebih penting mengembangkan diri sendiri daripada bersaing dengan grup lain. Kami perlu menghibur satu sama lain dan menciptakan citra yang keren," ujar Ahyeon. Rora pun menimpali,"Ada satu orang yang dekat dengan saya di antara anggota ILLIT. Saya mendukung mereka sebagai kolega. Kami akan bekerja dengan getaran hip-hop kami sendir

BABYMONSTER ILLIT Girl Grup Generasi Kelima

