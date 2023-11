Ayu Dewi Sebar Foto Aib Maxime Bouttier, Luna Maya Tak Terima

Ayu kemudian membagikan keseruannya dengan Maxime dan Luna lewat akun Instagram pribadinya. Total ada tiga foto yang dibagikan oleh Ayu. Sayangnya, dua dari ketiga foto itu berisi wajah aib Maxime. Mendapati hal tersebut, Luna agaknya tak terima.

WowKeren - Luna Maya dan Maxime Bouttier baru saja datang bersama ke Jakarta Fashion Week (JFW) 2024. Ayu Dewi dan beberapa rekan juga bergabung dengan pasangan tersebut. Usai menghadiri JFW, mereka melanjutkan mengobrol di sebuah restoran.

Ayu kemudian membagikan keseruannya dengan Maxime dan Luna lewat akun Instagram pribadinya. Total ada tiga foto yang dibagikan oleh Ayu. Sayangnya, dua dari ketiga foto itu berisi wajah aib Maxime. Mendapati hal tersebut, Luna agaknya tak terima.

Instagram Luna kemudian langsung menuliskan komentar ngegas di unggahan Ayu. Ia bahkan mengatai sang sahabat gila usai mengupload foto aib Maxime. Dalam unggahan itu, Maxime terlihat memejamkan matanya seolah belum siap untuk difoto.Mendapati komentar Luna, Ayu agaknya mulai ketar-ketir. Ia langsung membalas komentar Luna dengan candaan. Ibu tiga anak itu seolah sedang merayu Luna agar sahabat baiknya itu tak kesal.

