Ayahnya Muslim, Denny Sumargo Jawab dengan Ayat Ini Saat Diajak Masuk Islam

"Kebetulan bapak saya seorang Muslim. Jadi keluarga saya banyak yang muslim. Jadi biasanya kalau kita bertandang ke tempat yang Islam, biasanya kalau di keluarga kita pakai baju begini," tutur Denny Suamrgo."Mau log in nih ceritanya?" tanya salah satu kru Gus Miftah.

"Waduh, saya enggak ya. Saya udah di sini aja saya (Kristen saja). Lakum dinukum waliyadin (bagiku agamaku dan bagimu agamamu) saya," jawab Denny Sumargo sambil terkekeh. Namun dalam kesempatan yang lain, Denny Sumargo mengakui bahwa ia pernah punya keinginan untuk masuk Islam. Bahkan, ia sampai berdoa kepada Tuhan.Pengakuan Denny Sumargo itu diungkapkan ketika berdiskusi dengan Ustaz Khalid Basalamah di podcast-nya pada Agustus 2023 lalu.

