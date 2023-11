Audrey Jam Republic Ngamuk Bela Kemenangan BEBE di 'Street Woman Fighter 2'

"Aku benar-benar berterima kasih atas semua dukungan dari penggemar Jam Republic, tapi aku ingin membahas komentar buruk yang kulihat terhadap Bada dan Tim BEBE. BEBE pantas meraih kemenangan mereka," tulis Audrey.

Audrey tidak terima dengan komentar jahat yang ditujukan atas kemenangan BEBE."Kalau kalian adalah seseorang yang meninggalkan komentar (jahat) ini, ketahuilah bahwa itu gak bisa kuterima dan aku meminta kalian untuk berhenti," tegas Audrey.

Di sisi lain, BEBE meraih kemenangan"Street Woman Fighter 2" dengan membawa pulang uang senilai 50 juta won dan cincin berlian. Sedangkan Jam Republic mendapat posisi kedua, 1MILLION peringkat tiga. Posisi keempat ditempati oleh Mannequeen.

WowKeren - Kemenangan BEBE di"Street Woman Fighter 2" rupanya mendapat pro kontra di kalangan penggemar. Banyak yang merasa kru lain lebih pantas meraih kemenangan jika dibandingkan dengan tim yang dipimpin oleh Bada Lee tersebut.

