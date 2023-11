Atalarik Syah Buka Suara soal Kemarahan Tsania Marwa yang Ngaku Tak Diizinkan Bertemu sang Anak

Tsania kini hanya bisa bertemu sangKeinginan Atalarik Syah untuk pergi umrah bersama anak-anaknya yang sempat terkendala izin Tsania Marwa sudah ada titik terang. (Kolase Tribunnews)"Itu tanggung jawab saya membagi waktu

Indonesia Berita utama Baca lebih lajut: TRIBUNNEWS »

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

TRIBUNNEWS: Tsania Marwa Klaim Tak Diperbolehkan Atalarik Syah Temui Kedua Anaknya karena Masalah PasporHerdyan Saksono menyampaikan bahwa setelah bercerai, kliennya bernama Tsania Marwa kesusahan untuk bertemu dan komunikasi dengan kedua anaknya

Sumber: tribunnews | Baca lebih lajut ⮕

TRIBUNNEWS: Tak Punya Hak Asuh, Atalarik Syah Ingin Bawa Anak Umrah, Pihak Tsania Marwa: yang Berhak IbunyaTak punya hak asuh, Atalarik Syah berniat menbawa anak ibadah umrah, pihak Tsania Marwa beri komentar.

Sumber: tribunnews | Baca lebih lajut ⮕

WOW_KEREN: Atalarik Syah Buka Suara Usai Dituding Tsania Marwa Doktrin AnakSebagai mantan suami, Atalarik Syah mempertanyakan pengakuan Tsania Marwa yang sulit bertemu anak. Ia pun membantah tudingan melakukan doktrin kepada anak mereka.

Sumber: wow_keren | Baca lebih lajut ⮕

TRIBUNNEWS: Kecewa Atalarik Syah Tak Beri Izin Kliennya Bertemu Anak, Kuasa Hukum Singgung Hak Tsania MarwaKecewa Atalarik Syah tidak beri izin kliennya bertemu anak, kuasa hukum singgung soal hak Tsania Marwa.

Sumber: tribunnews | Baca lebih lajut ⮕

TRIBUNNEWS: Tsania Marwa Tak Izinkan Anak Pergi Umrah Bersama Atalarik Syah, Kuasa Hukum: Takut Nggak BalikTak izinkan anak pergi umrah bersama Atalarik Syah, kuasa hukum Tsania Marwa ungkap alasan.

Sumber: tribunnews | Baca lebih lajut ⮕

SUARADOTCOM: Atalarik Syah Jawab Tudingan Doktrin Anak agar Musuhi Tsania MarwaAtalarik Syah mengklaim dirinya sebagai sosok yang taat hukum.

Sumber: suaradotcom | Baca lebih lajut ⮕