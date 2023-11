Atalarik Syach Provokasi Anak Gara-Gara Tsania Marwa Tolak Kasih Paspor

"Pikiran saya dan keluarga lucu ya nggak dikasih paspor. Padahal kan seneng bisa dikasih, bisa seneng, bisa jalan-jalan. Karena umi kamu lho, bisa begini," ucap Atalarik Syach ditemui di Pasar Rebo, Jakarta Timur pada Rabu (1/11/2023).

Atalarik Syach juga mati rasa terhadap kekecewaannya pada Tsania Marwa. Kendati merasa aneh karena ibadah harus dihalangi, kakak Teddy Syach ini berusaha mencari sisi positif."Saya sih masa bodo. Tapi sedih iya buat anak-anak. Saya sih ambil positif aja, yang mengundang ke Tanah Suci Allah, mungkin anak-anak belum," kata sang aktor.

Walaupun belum bisa ke Tanah Suci, Atalarik Syach tidak kehabisan akal. Demi menghibur anak-anak, ia akan mengajak mereka jalan-jalan di dalam negeri."Jadi apa yang dijanjikan sama umi ke kalian jangan terlalu berharap. Kalian jangan pernah minta minta lagi soal pasporr, kita libutan lokal aja."

Sebagai informasi, konflik Atalarik Syah dan Tsania Marwa sudah berlangsung sejak beberapa tahun lalu. Perceraian mereka, berujung pada perebutan hak asuh anak.BERITA TERKAIT

