Astra Honda Motor Best Student 2023 Melahirkan 2 Karya Terbaik dari Siswa SMA

Dewan Juri telah menetapkan dua karya terbaik di AHM Best Student 2023, yaitu water purifier bertenaga surya dan pengaman transaksi digital. Dua karya siswa tersebut mampu memberikan manfaat untuk kebutuhan langsung masyarakat dengan menghasilkan sumber air bersih yang menggunakan energi alternatif.

Baca Juga:Selain itu, meningkatkan keamanan transaksi keuangan menggunakan QR Code di era digital transaksi nontunai. AHM Best Student 2023 membagi ajang adu gagasan untuk anak setingkat SLTA itu dalam dua kategori, yakni ide dan invensi atau temuan.

Pada tahun ini, AHM mengusung tema Sustainable Development Goals (SDG’s) atau tujuan pembangunan berkelanjutan. Baca Juga:Berpijak pada tiga pilar utama AHM Best Student, yaitu Care, Creative, dan Confident, seleksi dilakukan tidak hanya pada karya yang diajukan, tetapi juga keaktifan siswa dalam kegiatan sosial, kompetensi soft skill, hingga non-akademik.

Indonesia Berita utama Baca lebih lajut: JPNNCOM »

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

JAWAPOS: Astra Honda Motor Best Student Lahirkan Karya Inovatif Anak-anak SMADua karya terbaik di ajang yang digelar PT Astra Honda Motor (AHM) terpilih water purifier bertenaga surya dan pengaman transaksi digital.

Sumber: jawapos | Baca lebih lajut ⮕

SUARADOTCOM: FIFGROUP dan Anak Perusahaan Astra Dukung Penuh AHM Best Student 2023, Ini Juara Peduli Lingkungan Usia SMAPT Astra Honda Motor menggelar AHM Best Student 2023, dan tampil sebagai juara adalah dua karya ini.

Sumber: suaradotcom | Baca lebih lajut ⮕

ANTARANEWS: Lima pemuda inspiratif terima SATU Indonesia Awards 2023 AstraAstra kembali memberikan apresiasi kepada generasi muda inspiratif melalui 14th Semangat Astra Terpadu untuk (SATU) Indonesia Awards 2023, di Menara Astra, ...

Sumber: antaranews | Baca lebih lajut ⮕

LIPUTAN6DOTCOM: Astra International Kantongi Pendapatan Rp 240,91 Triliun hingga Kuartal III 2023PT Astra International Tbk (ASII) mencatat pendapatan naik 9 persen dan laba bersih di luar investasi Gojek dan Hermina tercatat naik 10 persen.

Sumber: liputan6dotcom | Baca lebih lajut ⮕

CNBCINDONESIA: Otomotif Andalan, Laba Astra Kuartal III 2023 Rp 25,69 TLaba bersih Astra International (ASII) naik 10,12% secara tahunan sepanjang sembilan bulan pertama tahun 2023.

Sumber: cnbcindonesia | Baca lebih lajut ⮕

SUARADOTCOM: Astra Umumkan Laporan Keuangan Kuartal Ketiga, Laba Bersih Divisi Otomotif Grup Mencapai Rp 9,2 TKeuntungan yang dicapai divisi otomotif mencapai 35 persen, berikut perinciannya.

Sumber: suaradotcom | Baca lebih lajut ⮕