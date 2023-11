Astra Holds Workshop on Environmental Preservation in Pekayon

PT Astra International Tbk (Astra) held the 'Astra Environment Workshop 2023' in Kampung Berseri Astra (KBA) Pekayon Bekasi, West Java. The workshop, which took place on Thursday (23/11/2023), is a form of Astra's support for community empowerment and collaboration in environmental preservation. This workshop is now in its 14th year of implementation. KBA Pekayon is one of the 194 KBAs across Indonesia.

Astra also supports the development of Desa Sejahtera Astra, which currently has 1,060 villages. 'This is our effort to always involve the community in the development of their villages,' said Astra's Head of Corporate Communications, Boy Kelana Soebroto





