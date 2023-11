Asia Selatan-ASEAN Jadi Mitra Dagang Utama RI, Mendag: Sumbang Surplus

"Nah, sekarang ada perkembangan baru ekonomi dunia. pasar non-tradisional berkembang dengan pesat, seperti Asia Selatan, India, Pakistan, Bangladesh. Ternyata ini sudah hampir separuh surplus perdagangan itu dari sini, dari tiga negara ini," paparnya kepada awak media, Kamis (2/11/2023).

Tak ketinggalan, sejumlah negara di kawasan ASEAN juga menyumbang surplus perdagangan untuk Indonesia, seperti Filipina, Vietnam, dan Malaysia. Meski negara-negara di Asia Selatan masih kerap diidentikkan dengan negara miskin, Zulhas menilai kenyataannya berbeda.Zulhas Sebut Negara, UMKM, dan Platform Digital Harus Sama-sama UntungMeski begitu, Amerika Serikat masih menjadi penyumbang terbesar senilai US$ 16,56 miliar.

"Afrika dulu ini (dikenal) negara yang makannya susah, ternyata Afrika memberikan juga surplus ekonomi yang besar kepada kita. Ada pula Timur Tengah, termasuk juga Latin Amerika," papar Zulhas."Sementara (negara-negara) barat ya ekonominya mandeg, stagnan. Yang dulu kita lebih mudah, sekarang agak apa ya, perunding-perundungan kita menjadi sulit, menjadi berat gitu," imbuhnya.

Ketua Umum PAN ini menyebutkan salah satu alasan adanya pergeseran mitra dagang RI ini juga dipengaruhi banyaknya kebijakan unilateral dari negara-negara barat, seperti Uni Eropa, yang menghambat perdagangan.

