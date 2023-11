ASDP terapkan sistem e-ticketing di Tanjungkalian mulai 3 November

Akselerasi inovasi digitalisasi itu didasari regulasi Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor 25 Tahun 2016 tentang Daftar Penumpang dan Kendaraan Angkutan Penyeberangan, Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 28 Tahun 2016 tentang Kewajiban Penumpang Angkutan Penyeberangan Memiliki Tiket, dan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 19 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Tiket Angkutan Penyeberangan Secara Elektronik.

Setelah sebelumnya 17 pelabuhan telah terdigitalisasi, pada November 2023 ini, Pelabuhan Tanjungkalian merupakan pelabuhan selanjutnya yang akan menerapkan sistem pembelian tiket melalui reservasi daring pada trip.ferizy.com.

Adapun, reservasi secara daring itu akan diterapkan di lintasan Tanjungkalian-Tanjung Api-api dengan beragam metode pembayaran sepertiBank BRI, Mandiri, BNI, BCA, Permata Bank, Maybank, BSI, Danamon, CIMB Niaga, BTPN, Bank Maspion, BTN, dan Pospay.

ASDP mencatat data total penumpang yang menyeberang dari Pelabuhan Tanjungkalian pada 2022 sebanyak 82.659 orang dan total kendaraan yang menyeberang sebanyak 99.854 unit kendaraan dengan rincian kendaraan roda dua sebanyak 18.454 unit dan kendaraan roda empat sebanyak 81.400 unit.

