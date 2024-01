AS Roma Menunjuk Daniele De Rossi Sebagai Pelatih Kepala

AS Roma mengonfirmasi telah menunjuk Daniele De Rossi sebagai pelatih kepala hingga 30 Juni 2024. Setelah menghabiskan 18 tahun bermain untuk klub ibu kota itu, De Rossi kembali ke AS Roma sebagai pelatih kepala dengan laga perdananya di...





Mantan Manajer Tottenham Resmi Tangani Nottingham ForestNottingham Forest resmi menunjuk mantan manajer Tottenham Hotspur, Nuno Espirito Santo sebagai manajer baru dengan kontrak 2,5 tahun.

Firli Bahuri Sempat Komunikasi Usai SYL Jadi Tersangka Korupsi, Pesan Langsung DihapusFirli disebut berkomunikasi saat SYL tengah melakukan perjalanan dinas ke Roma. Di saat bersamaan, tim penyidik menggeledah kediaman Sekretaris Jenderal Kementan Kasdi Subagyono.

Penutup Manis Tahun Pahit JuventusSempat berduka di awal tahun karena skandal laporan keuangan palsu, Juventus menutup tahun dengan kemenangan manis atas AS Roma dan kian mendekati Inter Milan di puncak klasemen.

Paus Fransiskus Mengizinkan Pastor Katolik Memberkati Pernikahan Sesama JenisPengumuman bahwa Paus Fransiskus telah mengizinkan pastor Katolik untuk memberkati pernikahan sesama jenis adalah kemajuan signifikan bagi kelompok LGBT+ di Gereja Katolik Roma. Namun para pakar mengatakan bahwa keputusan tersebut belum tentu merupakan kemajuan besar bagi Vatikan dalam mengakui pernikahan sesama jenis.

Terpopuler: Pembeli STNK-Pelat Khusus Palsu Ternyata Orang Kaya, Jokowi Tak Hadiri Dies Natalis UGMMarkas Besar Polri mengungkap praktik tak terpuji sebagian warga masyarakat membeli STNK dan pelat khusus palsu. Ternyata kebanyakan mereka justru orang berada atau kaya.

