AS Desak Kongres Setujui Penjualan Jet Tempur F-15 ke Israel

Pemerintah AS mendesak Kongres untuk menyetujui penjualan sejumlah jet tempur F-15 ke Israel senilai 18 miliar dolar (Rp 285,87 triliun), menurut laporan New York Times (NYT) seperti dilansir oleh Sputnik. Dengan mengutip sumber-sumber di pemerintahan, surat kabar itu juga melaporkan bahwa Gedung Putih juga menolak seruan untuk mengekang penjualan senjata ke Israel, menyusul agresi militernya di Jalur Gaza.

Departemen Luar Negeri AS belum lama ini mengirim pemberitahuan tidak resmi kepada dua komite kongres yang mendesak mereka untuk membuat pertimbangan legislatif atas penjualan jet tempur itu, kata NYT. Baca Juga:Kontrak AS dengan Israel diperkirakan juga mencakup amunisi, latihan pilot, dan bantuan lainnya. Perlu waktu sedikitnya lima tahun bagi Israel untuk menerima jet-jet tempur itu, menurut sejumlah pejabat A

Berita ini telah kami rangkum agar Anda dapat membacanya dengan cepat. Jika Anda tertarik dengan beritanya, Anda dapat membaca teks lengkapnya di sini. Baca lebih lajut:



jpnncom / 🏆 25. in İD

Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.

Gubernur Maryland Desak Kongres Loloskan Dana untuk Pembangunan Kembali Jembatan yang RuntuhSementara berbagai upaya pembersihan ribuan ton puing-puing baja dari jembatan yang runtuh di Pelabuhan Baltimore terus berlangsung, Gubernur Maryland Wes Moore pada Minggu (31/3) mendesak partai Republik agar bekerja sama dengan partai Demokrat untuk menyetujui dana federal yang diperlukan guna...

Sumber: voaindonesia - 🏆 15. / 63 Baca lebih lajut »

Biden Desak DPR AS Setujui Bantuan ke UkrainaDalam pidato State of the Union, SOTU, atau pidato tahunan mengenai situasi negara, Presiden AS Joe Biden mendesak pengesahan rancangan undang-undang bantuan luar negeri Senat senilai $95 miliar yang akan mengirimkan bantuan ke Ukraina, negara-negara Indo-Pasifik, dan Israel serta bantuan...

Sumber: voaindonesia - 🏆 15. / 63 Baca lebih lajut »

Biden Diam-diam Setujui Pengiriman Amunisi, Senjata dan Jet Canggih F-35 untuk IsraelSenjata yang disetujui Presiden AS minggu ini termasuk 1.800 bom MK84 berat 2.000 pon dan 500 bom MK82 berat 500 pon, dan 25 jet tempur canggih F-35A

Sumber: KompasTV - 🏆 22. / 63 Baca lebih lajut »

Anggota Kongres AS: Israel Gunakan Kelaparan sebagai Senjata Perang di GazaPemerintah Israel disebut menggunakan kelaparan sebagai senjata perangnya di Gaza.

Sumber: tribunnews - 🏆 37. / 51 Baca lebih lajut »

Uni Eropa Setujui Sanksi Baru terhadap Pemukim Israel di BrusselsMenlu Spanyol Jose Manuel Albares mengaku senang dengan saksi Uni Eropa terhadap pemukim Israel yang melakukan kekerasan di Brussels Belgia

Sumber: mediaindonesia - 🏆 2. / 92 Baca lebih lajut »

Israel Setujui Rencana Serang Rafah, tetapi Tetap Buka Opsi Gencatan SenjataKemenkes Gaza mengatakan setidaknya 29 warga sipil tewas saat menunggu bantuan, dalam 2 serangan terpisah militer Israel di Jalur Gaza, pada Kamis (14/3). Sehari sebelumnya, serangan juga terjadi di pusat distribusi bantuan milik Kantor PBB untuk Pengungsi Palestina (UNRWA), pada Rabu (13/3).

Sumber: voaindonesia - 🏆 15. / 63 Baca lebih lajut »