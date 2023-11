Arti Emoji Semangka di Media Sosial, Jadi Simbol Dukungan Terhadap Palestina

Kini penggunaan emoji semangka di media sosial juga untuk menjadi dukungan dan menghindari shadow ban dari media sosial. Terlihat sejumlah influencer menggunakan emoji tersebut dan terus memberikan dukungannya terhadap Palestina.

“Buat yang belum tahu, semangka itu dipake sebagai simbol perlawanan. Kenapa? Karena sejak 1967 bendera Palestina dilarang sama Israel. Sehingga semangka dipake karena warnanya sama-sama merah, hijau, putih, & hitam. Emoji (semangka) juga dipake untuk menghindari shadow ban di sosmed,” tulis @AdorkableRacer.

2 dari 3 halamanArti dan Sejarah Buah Semangka sebagai Simbol PalestinaMelansir dari Aljazeera dibalik warna dan bentuknya yang sederhana buah semangka ternyata membawa sejarah, budaya, dan makna mendalam bagi Palestina. Terutama ketika Israel menduduki Tepi Barat dan Gaza di tahun 1967.

Masyarakat Palestina memilih buah semangka karena ketika buah tersebut dibelah akan memperlihatkan buah semangka yang seperti bendera Palestina. Dagingnya yang merah, bijinya yang hitam, dengan kulitnya yang putih dan hijau.

Melansir dari The National seniman Sliman Mansour mengatakan pada 2021 jika pejabat Israel di tahun 1980 silam menutup pameran di 79 galeri di Ramallah. Hal tersebut dilakukan hanya karena adanya penggunaan tiga warna bendera nasional Palestina.

“Mereka mengatakan kepada kami melukis bendera Palestina dilarang, begitu pula melukis dengan warna bendera itu. Jadi Issam (seniman Issam Badrl) bertanya, ‘Bagaimana jika saya membuat bunga merah, hijau, dan putih?’. Petugas itu menjawab dengan marah ‘Akan disita, Bahkan jika Anda melukis semangka itu akan disita’,” ujarnya.

