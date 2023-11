Arsenal Tersingkir di Babak 16 Besar Carabao Cup, Kalah 1-3 di Kandang West Ham United

Lima menit setelah peluit babak kedua dibunyikan, tendangan dari Mohamed Kudus tidak bisa dihalau oleh Ramsdale.yang terus mengurung pertahanan West Ham akhirnya mencetak gol hiburan lewat Martin Odegard di pengujung pertandingan. Skor 3-1 untuk West Ham hingga pertandingan berakhir.Arsenal Berhasil Raih Kemenangan di Kandang Sevilla pada Laga Liga Champions Pekan ke-3

