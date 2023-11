Arsenal Tersingkir dari Carabao Cup Usai Dikalahkan West Ham

Arsenal mencetak gol hiburan di injury time. Gol itu dilesakkan oleh Martin Odegaard. Gol tersebut tak berpengaruh untuk West Ham karena tetap menang dengan skor 3-1 dan ke perempatfinal.

Indonesia Berita utama Baca lebih lajut: DETIKSPORT »

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

LIPUTAN6DOTCOM: Jadwal Carabao Cup 2023/2024, 1-2 November: Chelsea vs Blackburn, West Ham vs ArsenalDalam pertandingan mendatang, Chelsea akan menjamu Blackburn Rovers di Stadion Stamford Bridge pada Kamis pagi (02/11/2023) pukul 02.45 WIB.

Sumber: liputan6dotcom | Baca lebih lajut ⮕

BOLANET: Enggan Anggap Sepele Carabao Cup, Mikel Arteta Minta Arsenal Tetap Serius Hadapi West HamMikel Arteta memperingatkan Arsenal agar tidak bersikap arogan dalam pertandingan Carabao Cup lawan West Ham.

Sumber: Bolanet | Baca lebih lajut ⮕

JAWAPOS: West Ham vs Arsenal: Saling Tikam Dua Klub Asal London di Carabao CupLaga sengit tersaji di babak 4 Carabao Cup yang mempertemukan West Ham vs Arsenal pada Kamis (02/11) dini hari di London Stadium.

Sumber: jawapos | Baca lebih lajut ⮕

KOMPASTV: Link Live Streaming West Ham vs Arsenal di Carabao Cup: Kick Off Pukul 02.45 WIBInformasi link live streaming West Ham vs Arsenal dalam pertandigan 16 besar Carabao Cup 2023-24 tersedia di artikel ini.

Sumber: KompasTV | Baca lebih lajut ⮕

BOLANET: Link Live Streaming Carabao Cup West Ham vs Arsenal di Mola TVWest Ham dan Arsenal akan berhadapan di putaran keempat EFL Cup/Carabao Cup 2023/2024. Pertandingan West Ham vs Arsenal di London Stadium ini dijadwalkan kick-off Kamis, 2 November 2023, jam 02:30 WIB, live streaming di Mola TV.

Sumber: Bolanet | Baca lebih lajut ⮕

DETIKSPORT: West Ham Vs Arsenal: Kalah 1-3, Meriam London Terdepak dari Carabao CupArsenal tersingkir di Piala Liga Inggris atau Carabao Cup. The Gunners tumbang 1-3 dari West Ham United.

Sumber: detiksport | Baca lebih lajut ⮕