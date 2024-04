Arsenal Menang atas Luton Town dan Puncaki Klasemen

Gelandang Arsenal Martin Odegaard (kiri) melakukan selebrasi usai mencetak gol ke gawang Luton Town di laga Liga Primer Inggris.(AFP/Adrian DENNIS) Kapten the Gunners Martin Odegaard membuka keunggulan timnya pada menit 24 sebelum gol bunuh diri Daiki Hashioka menggandakan keunggulan tim tuan rumah menjelang babak pertama berakhir.

Kemenangan atas Luton Town membuat Arsenal kini mengantongi 68 poin, unggul satu poin atas Liverpool, yang akan menjamu klub juru kunci klasemen Sheffield United, Jumat (5/4) dini hari WIB."Kami ingin berada di puncak klasemen. Untuk itu, kami harus memenangkan laga yang kami mainkan," ujar manajer Arsenal Mikel Arteta kepada BBC. "Kami melakukan rotasi agar tim menjadi bugar. Mereka yang bermain pada hari ini tampil sangat apik," lanjutnya. Arsenal, yang tampil tanpa pencetak gol terbanyak mereka, Bukayo Saka, mendominasi penguasaan bola di awal laga namun gagal menciptakan peluan

