Arsenal Keok Lawan West Ham, Arteta Pasang Badan

Gol kedua West Ham ke gawang Arsenal tercipta pada menit 50 melalui Mohamed Kudus. Kemudian blunder dilakukan Aaron Ramsdale, yang membuat Jarrod Bowen menambah keunggulan tuan rumah pada menit 60. Arteta ingin menjadikan kekalahan ini sebagai motivasi tambahan anak asuhnya. Mereka akan menjalani pertandingan Premier League pekan ini melawan Newcastle United.Diakui juru taktik asal Spanyol tersebut, jalannya pertandingan berubah ketika tuan rumah mencetak gol pertama. Ben White tercatat sebagai pencetak gol bunuh diri.Mason Mount jadi satu-satunya pemain Manchester United yang bertepuk tangan kepada suporter usai dikalahkan Newcastle United dalam pertandingan Piala Liga Inggris.

Manchester United hancur lebur kala menjamu Newcastle karena bermain di Old Trafford, Man United justru menyerah 0-3 pada putaran ke-4 Carabao Cup 2023/2024, 2 November 2 Elkan Baggott mencatatkan gol perdana untuk Ipswich Town. Dia menyumbangkannya tatkala bermain di babak 16 besar Piala Liga Inggris menghadapi Fulham.

Persib Bandung sukses mencuri tiga poin di markas Madura United usai tekuk dengan skor tipis dalam lanjutan Liga 1 di Stadion Bangkalan pada Rabu malam kemarin. Duel PSM Makassar vs Persija Jakarta dalam lanjutan Liga 1 matchday 18 di Stadion Gelora B.J Habibie, Jumat 3 November 2023, pukul 19.00 WIB. Berikut predikisnya

Polisi resmi menghentikan tilang uji emisi kendaraan pada Kamis 2 November 2023. Polisi beralasan penilangan uji emisi itu banyak dikomplain masyarakat.

