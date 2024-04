Pemain-pemain Arsenal merayakan gol ke gawang Luton Town dalam laga lanjutan Premeir League, Kamis (4/4). (Action Images via Reuters/Paul Childs) Arsenal kembali ke puncak klasemen Premier League setelah meraih kemenangan penting 2-0 atas Luton Town di Emirates.Tambahan tiga poin dari laga kandang ini membuat Arsenal mengoleksi 68 poin, atau unggul satu poin atas dua rivalnya Liverpool dan Manchester City.

Liverpool baru akan bermain Jumat (5/4) dini hari melawan penghuni juru kunci klasemen Sheffield United. Sementara Man City menang 4-1 atas Aston Villa dalam laga dini hari tadi. Hattrick Phil Foden mewarnai kemenangan The Citizens. Sebelum Foden mencetak tiga gol, Rodri lebih dulu mengawali gol Manchester Biru yang dibalas Jhon Duran. Persaingan ketat tiga klub teratas Liga Inggris masih terus terjadi menjelang pengujung musim. Konsistensi Arsenal, Liverpool, dan Man City bakal diuji dalam sembilan hingga delapan laga yang akan mereka jalani hingga Me

