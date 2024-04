Arsenal Bersiap Hadapi Luton Town di Liga Inggris

Dari sembilan laga terakhir itu, Arsenal akan memulai laga terdekat dengan melawan pasukan Rob Edwards Luton Town di Stadion Emirates, Kamis (4/4/2024) pukul 01.30 WIB. “Saya sangat bersemangat. Kami berdiskusi mengenai hal ini ketika kami bermain melawan Liverpool beberapa bulan lalu, apakah ini harus menang atau tidak kalah karena Anda tahu gelar sudah berakhir,” kata Arteta seperti dilansir ANTARA dari laman resmi klub, Selasa (2/4/2024). Pelatih Arsenal Mikel Arteta menyapa para suporter.

ANTARA/AFP/Kenzo Tribouillard/aa. (AFP/KENZO TRIBOUILLARD)“Jelas sekali, akhir itu akan segera tiba. Sembilan pertandingan masih banyak dan saya hanya menerima momen ini, menjalani pertandingan demi pertandingan dan memastikan kami sepenuhnya siap menghadapi hari esok (lawan Luton) untuk tampil baik,” lanjutnya. Luton sendiri adalah lawan yang tidak pernah menang dalam sembilan laga terakhir Liga Inggrisnya dengan meraih tiga hasil imbang dan enam kekalaha

