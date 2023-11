Arema FC vs Dewa United, Jan Olde Riekerink Waspadai Top Skor Liga 1

"Untuk laga nanti, saya pikir semuanya fit. Tapi kami memang harus menunggu kondisi Egy yang sedikit cedera setelah pertandingan terakhir," kata Jan dalam sesi pre match press conference seperti dikutip dari Liga Indonesia Baru.kontra Persija Jakarta di Stadion Patriot Bekasi, Minggu (20/8).

Disinggung mengenai kekuatan Arema FC, Jan pun sedikit menyinggung soal sosok penyerang tim Singo Edan, Gustavo Almeida yang saat ini menjadi pencetak gol terbanyak dengan 11 gol.Menghitung Hari! Jadwal Siaran Langsung Timnas Indonesia Melawan Irak di Tengah Badai Cedera Pasukan Shin Tae-yong

"Tentu kami menganalisa Arema FC seperti halnya tim lain. Mereka punya top skor di Liga 1 dan tentu pencapaian tersebut ada alasannya," ujar Jan. "Mereka (Arema FC) punya keseimbangan dari cara bermain mereka. Bahkan menurut saya mereka bisa saja menang melawan Madura United," tutupnya.

Dewa United FC sendiri sukses meraih kemenangan 1-0 atas Arema FC di pertemuan pertama musim ini. Saat itu gol tunggal Alex Martins menjadi penentu kemenangan skuat asuhan Jan Olde Riekerink tersebut.

