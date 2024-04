Apple dijatuhi tuduhan monopoli pasar

Atas tuduhan monopoli pasar. Hal ini dianggap merugikan pesaing yang lebih kecil serta membebankan biaya tinggi kepada konsumen. Dalam gugatan yang juga diajukan oleh 15 negara bagian AS itu, Apple dituduh meraup ratusan miliar dolar setelah mempersulit konsumen untuk beralih ke ponsel atau perangkat yang lebih murah. Apple dinilai menetapkan persyaratan yang ketat bagi perusahaan dan pengembang.

Menurut gugatan itu, peraturan ini dirancang untuk memaksa pengguna tetap berada di ekosistem Apple dan membeli iPhone agar bisa menjangkau 136 juta pengguna di AS.semakin kaya sehingga merugikan kemajuan inovasi dan teknologi bagi konsumen. Di sisi lain, pihak Apple mengatakan gugatan itu salah berdasarkan fakta dan hukum. Apple juga menegaskan akan melakukan pembelaan keras terhadap gugatan itu. berpendapat bahwa kasus yang diajukan pemerintah ini hanya akan menguntungkan perusahaan-perusahaan yang sudah lama ingin berbisnis dengan Apple secara grati

