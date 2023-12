Aplikasi Disney Plus Hilang dari Kendaraan Tesla

Sejumlah pemilik Tesla melaporkan aplikasi Disney Plus telah hilang dari kendaraan mereka. Laporan itu banyak dilayangkan melalui unggahan di X atau yang sebelumnya dikenal dengan Twitter. Dilansir Mashable, Rabu (20/12/2023), salah satu akun dengan nama @WholeMarsBlog menyebut di unggahannya kalau aplikasi Disney Plus telah dihapus dari Tesla Model S miliknya. Akun tersebut juga menambahkan, 'Anehnya, Tesla 3 Model S kami dengan firmware yang sama, masih memilikinya.

' Terkait hal ini, berdasarkan laporan Electrek, Tesla dikabarkan telah memberi tahu Disney kalau mereka menghapus aplikasi Disney Plus minggu lalu. Kendati demikian perusahaan yang dipimpin Elon Musk tersebut tidak memberikan alasan aplikasi Disney Plus dihapus dari kendaraan listriknya. Namun tidak lama kemudian, Tesla mengubah keputusan tersebut dan mengatakan hanya akan menghapus aplikasi Disney Plus dari Tesla yang belum pernah menggunakan aplikasi tersebut sebelumnya. Meski belum ada informasi resmi mengenai hal ini, kuat dugaan hal ini terjadi karena Disney telah berhenti beriklan di X atau Twitter





liputan6dotcom » / 🏆 4. in İD Berita ini telah kami rangkum agar Anda dapat membacanya dengan cepat. Jika Anda tertarik dengan beritanya, Anda dapat membaca teks lengkapnya di sini. Baca lebih lajut:

Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.

CapCut, Aplikasi Editing Konten yang Populer di Kalangan Konten KreatorDUNIA digital khususnya sosial media berkembang pesat di Tanah Air. Hal tersebut berdampak pada masifnya penggunanan internet untuk kebutuhan sosial media hingga menjamurnya para konten kreator yang bisa digeluti oleh siapa saja. Konten dalam dunia digital terbagi ke dalam beberapa produk mulai dari foto, musik, hingga video. Dalam memproduksi konten, konten kreator lazimnya menggunakan aplikasi editing berbasis web untuk membuat konten yang lebih menarik . Baca juga : YouTube akan Wajibkan Penyematan Label Khusus untuk Konten yang Dihasilkan AI CapCut menjadi salah satu aplikasi editing konten yang populer di kalangan konten kreator. Diposisikan sebagai editor berbasis web, CapCut memiliki interface yang ramah dan mudah digunakan untuk kebutuhan edit konten foto, musik, hingga video. Baca juga : Gen Z Berpeluang Tingkatkan dan Majukan Ekonomi Kreatif Permintaan ketersediaan editor foto online yang efisien terus meningkat dalam industri kreativitas digital

Sumber: mediaindonesia - 🏆 2. / 92 Baca lebih lajut »

Cari Pasangan dengan Aplikasi KencanKamu bisa mencoba 4 rekomendasi aplikasi kencan ini untuk mendapatkan pasangan. Yuk, simak ini fitur-fitur menariknya yang membuat aplikasi ini unggul dibanding yang lain.

Sumber: mediaindonesia - 🏆 2. / 92 Baca lebih lajut »

5 Fakta Terkait Aplikasi JAKI Disinggung Anies Saat Debat Capres, Tak Lama Diduga Langsung DiretasCalon presiden (capres) nomor urut 1 Anies Baswedan menyinggung pelayanan publik yang selama ini terjadi adalah persoalan yang berulang saat debat capres Pemilihan Presiden atau Pilpres 2024.

Sumber: liputan6dotcom - 🏆 4. / 83 Baca lebih lajut »

Review Film Wish, Perlihatkan Kekuatan Harapan Mengalahkan KeserakahanReview Film Wish, Perlihatkan Kekuatan Harapan Mengalahkan Keserakahan TempoCantika

Sumber: tempodotco - 🏆 12. / 63 Baca lebih lajut »

HEADLINE: Muncul Usulan Debat Pilpres 2024 Pakai Bahasa Inggris, Plus Minusnya?Kurang dari seminggu menjelang debat perdana calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) 2024, pergolakan mengenai format debat untuk Pilpres 2024 masih tetap terus bergulir.

Sumber: liputan6dotcom - 🏆 4. / 83 Baca lebih lajut »

Indonesia Sebagai Ketua ASEAN, Banyak Pencapaian Plus PRIndonesia baru saja menyerahkan tongkat estafet kepada Laos, negara yang akan memegang keketuaan ASEAN pada tahun 2024. Apa saja pencapaian Indonesia sebagai menjadi ketua ASEAN tahun ini yang dapat diwariskan pada Laos?

Sumber: voaindonesia - 🏆 15. / 63 Baca lebih lajut »