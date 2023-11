Aparat Menjemput Korban Kapal Tenggelam di Malaysia, Ternyata Bajak Laut

Perwira Staf Intelijen Pangkalan Angkatan Laut Tanjung Balai Karimun Kapten Laut (P) Amir Mahmud, Kamis (2/11/2023), mengatakan, penyamaran lima orang itu terbongkar setelah tim intel TNI AL menyelidiki latar belakangnya. Mereka diketahui merupakan komplotan perompak kawakan yang selama ini selalu berpindah dari pulau ke pulau untuk bersembunyi.

Tiga orang yang telah diringkus adalah Febi (21), Warnata (40), dan Mardian (44). Adapun dua orang yang masih buron adalah Arfiliandi (34) dan Jimmi (33). Para perompak itu berasal dari tiga provinsi berbeda, yakni Kepulauan Riau, Sumatera Utara, dan Jawa Tengah.

”Terkait dua orang yang kabur ke Batam, kami sudah berkoordinasi dengan tim intelijen di Pangkalan Utama TNI AL IV dan Komando Armada I,” ujar Amir.Sebelumnya, lima perompak itu hanyut ke Johor, Malaysia, setelah perahu mereka pecah dihantam ombak pada 7 Oktober 2023. Mereka mengaku sebagai nelayan tradisional kepada penjaga pantai Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia (APMM).

Kepala Kantor SAR Tanjung Pinang Slamet Riyadi mengatakan, penjemputan dilakukan dengan transfer penumpang pada 30 Oktober 2023. Basarnas mengerahkan Kapal Negara (KN) Purworejo 101 untuk mengangkut lima orang itu dari kapal APMM.Kepala Kantor SAR Tanjung Pinang Slamet Riyadi (kanan) saat menjemput lima WNI di perairan Malaysia, Senin (30/10/2023).

”KJRI di Johor Bahru tidak pernah menaruh prasangka buruk kepada WNI, apalagi jika mereka merupakan korban kecelakaan atau pelanggaran hukum. Kami sama sekali tidak mengetahui bahwa lima WNI itu merupakan komplotan perompak yang sering beroperasi di Selat Malaka,” ujar Jati.

